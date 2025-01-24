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Бригады "Хирам" и "Голани" ликвидируют оружие "Хизбаллы" на юге Ливана. Фото, видео

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 24 января 2025 г., 11:30 | последнее обновление: 24 января 2025 г., 11:32

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы 769-й бригады "Хирам" (91-я дивизия) продолжают зачистку южного Ливана от позиций и складов вооружений "Хизбаллы". Они действуют вместе с бойцами бригады "Голани" и инженерным спецназом "Яалом".

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что на прошлой неделе в долине Салуки были обнаружены крупные подземные укрытия террористической организации "Хизбалла". Инфраструктура боевиков была разрушена.

Сообщается также об обнаружении внутри мечети тайника с оружием, грузовиков с ракетными установками, сотен минометных снарядов и ракет и т.д. Склады оружия были уничтожены.

Бригады "Хирам" и "Голани" ликвидируют оружие "Хизбаллы" на юге Ливана. Фото, видео
Бригады "Хирам" и "Голани" ликвидируют оружие "Хизбаллы" на юге Ливана. Фото, видео
Бригады "Хирам" и "Голани" ликвидируют оружие "Хизбаллы" на юге Ливана. Фото, видео
Бригады "Хирам" и "Голани" ликвидируют оружие "Хизбаллы" на юге Ливана. Фото, видео
Бригады "Хирам" и "Голани" ликвидируют оружие "Хизбаллы" на юге Ливана. Фото, видео
Бригады "Хирам" и "Голани" ликвидируют оружие "Хизбаллы" на юге Ливана. Фото, видео
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