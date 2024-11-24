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24 ноября исполнилось 70 лет знаменитому сербскому кинорежиссеру и музыканту Эмиру Кустурице.

Он родился в городе Сараево. Окончил факультет кино и телевидения Академии исполнительских искусств (FAMU) в Праге, где начал снимать свои фильмы. Его дипломная работа – 25-минутная лента под названием "Герника" (1978) – рассказывала историю мальчика из еврейской семьи в конце 1930-х годов. Направленный против нацизма и антисемитизма фильм, в котором Кустурица был режиссером, сценаристом и оператором одновременно, получил главный приз на фестивале студенческого кино в Карловых Варах.

За полвека работы в кинематографе Кустурица снял более 30 фильмов, в их числе "Папа в командировке", "Время цыган", "Чёрная кошка, белый кот", "Жизнь как чудо" и многие другие.

Политические взгляды Кустурицы, особенно в последние годы, стали поводом для жесткой критики в его адрес. Он был противником распада Югославии и упорно называет себя "югославом". Известен своими монархическими симпатиями. Дружит с Александром Лукашенко и Владимиром Путиным. Поддержал аннексию Крыма Россией. Не осудил полномасштабное вторжение России в Украину в феврале 2022 года, продолжая поддерживать Путина и сравнивая русофобию на Западе с гонениями на евреев в 30-е годы XX века.

Примечательно, что поздравление от Путина к 70-летнему юбилею Кустурицы было опубликовано уже в ночь на 24 ноября.

Эмир Кустурица женат, вырастил двоих детей.