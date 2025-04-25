Аль Пачино – 85. Фотогалерея

Фото: Associated Press

25 апреля отмечает 85-летний юбилей Аль Пачино – знаменитый актер, режиссер и сценарист. Он – один из актеров, без которых невозможно представить себе американский кинематограф.

Альфредо (Аль) Пачино родился в Восточном Гарлеме на Манхэттене в Нью-Йорке, в семье италоамериканцев, которые развелись, когда ему было два года. Рос в доме родителей матери, выходцев из Сицилии. Учился плохо. В 17 лет бросил школу. Сменил много работ. В начале 60-х решил стать актером.

Дебютировал в кино в 1969 году в фильме "Я, Натали". В 1971 году снялся во втором фильме, сыграв главную роль в драме "Паника в Нидл-Парке". После этой картины Фрэнсис Форд Коппола пригласил Пачино на роль Майкла Корлеоне. Первое время он казался многим "скучным" на съемочной площадке, однако потом коллеги заметили "необыкновенные глаза" актера, его сдержанную выразительность, вскоре покорившую миллионы зрителей. Сыграв в культовых фильмах, Аль Пачино создал культовые образы: Майкла Корлеоне в трилогии "Крестный отец" Фрэнсиса Форда Копполы, Тони Монтаны в "Лице со шрамом" Брайана Де Пальма, Фрэнка Слейда в "Запахе женщины" Мартина Бреста (эта роль принесла актеру "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль"). За более чем 60 лет кинокарьеры Аль Пачино сыграл почти в 80 фильмах и сериалах. У него было множество романов, но он никогда не был женат. Официально известно о четырех детях Аль Пачино. Причем его младшего сына в 2023 году родила 29-летняя Нур Альфалла (продюсер с кувейтскими корнями), когда Пачино было 83 года.