"Земля кочевников" и другие лауреаты "Оскара" 2021 года. Список
Вечером в воскресенье, 25 апреля, в театре "Долби" в Голливуде (Лос-Анджелес, Калифорния) состоялась 93-я церемония вручения наград премии "Оскар" за заслуги в области кинематографа за 2020 год. Номинанты в 23 номинациях были представлены Академией кинематографических искусств и наук (AMPAS).
Из-за пандемии коронавируса церемония проходила перед сравнительно небольшой аудиторией. На "съемочной площадке" было всего 170 гостей. Причем гости могли заходить в зал в порядке, определенном организаторами.
От участников и гостей требовалось соблюдение основных карантинных требований (наличие защитной маски, соблюдение дистанции), кроме того проверялась температура и рекомендовалось сделать три теста на коронавирус перед церемонией. Маски можно было снимать на время прямой трансляции.
Безусловным триумфатором стала 39-летняя Хлоя Чжао – американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер китайского происхождения, победившая в главных номинациях.
НОМИНАЦИИ И ПОБЕДИТЕЛИ
Лучший фильм: Хлоя Чжао – "Земля кочевников"
Лучшая режиссёрская работа: Хлоя Чжао – "Земля кочевников"
Лучший актер: Энтони Хопкинс – "Отец"
Лучшая актриса: Фрэнсис Макдорманд – "Земля кочевников"
Лучший актёр второго плана: Дэниэл Калуя – "Иуда и черный мессия"
Лучшая актриса второго плана: Юн Ё-джон – "Минари"
Лучший оригинальный сценарий: Эмиральд Феннел – "Девушка, подающая надежды"
Лучший адаптированный сценарий: Кристофер Хэмптон и Флориан Зеллер – "Отец" (по пьесе Зеллера)
Лучший анимационный полнометражный фильм: "Душа"– Пит Доктер и Дана Мюррей
Лучший анимационный короткометражный фильм: "Если что-то случиться, я люблю вас" – Майкл Говьер и Уилл Маккормак
Лучший фильм на иностранном языке: "Еще по одной" Томаса Винтерберга (Дания)
Лучшая музыка к фильму: Трент Резнор, Аттикус Росс и Джо Батист – "Душа"
Лучшая песня к фильму: Fight for You из фильма "Иуда и черный мессия"
Лучший монтаж: Миккель Э. Г. Нильсен – "Звук металла"
Лучшая операторская работа: "Манк" – Эрик Мессершмидт
Лучшая работа художника: "Манк" – Жан Паскаль и Дональд Грэм Берн
Лучший дизайн костюмов: Энн Рот – "Ма Рейни: Мать блюза"
Лучший звук: Николас Беккер, Хайме Бакшт, Мишель Куттоленк, Карлос Кортес и Филип Блад – "Звук металла"
Лучшие визуальные эффекты: Эндрю Джексон, Дэвид Ли, Эндрю Локли и Скотт Фишер – "Довод"
Лучший грим и причёски: Матики Анофф, Мия Нил и Ларри М. Черри – "Ма Рейни: Мать блюза"
Лучший документальный полнометражный фильм: "Мой учитель – осьминог" – Пиппа Эрлих, Джеймс Рид, Крейг Фостер
Лучший документальный короткометражный фильм: Энтони Джаккино и Элис Доярд – "Колетт"
Лучший игровой короткометражный фильм: Трэвон Фри и Мартин Десмонд Роу – "Two Distant Strangers"
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