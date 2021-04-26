"Земля кочевников" и другие лауреаты "Оскара" 2021 года. Список

Вечером в воскресенье, 25 апреля, в театре "Долби" в Голливуде (Лос-Анджелес, Калифорния) состоялась 93-я церемония вручения наград премии "Оскар" за заслуги в области кинематографа за 2020 год. Номинанты в 23 номинациях были представлены Академией кинематографических искусств и наук (AMPAS).

Из-за пандемии коронавируса церемония проходила перед сравнительно небольшой аудиторией. На "съемочной площадке" было всего 170 гостей. Причем гости могли заходить в зал в порядке, определенном организаторами.

От участников и гостей требовалось соблюдение основных карантинных требований (наличие защитной маски, соблюдение дистанции), кроме того проверялась температура и рекомендовалось сделать три теста на коронавирус перед церемонией. Маски можно было снимать на время прямой трансляции.

Безусловным триумфатором стала 39-летняя Хлоя Чжао – американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер китайского происхождения, победившая в главных номинациях.

НОМИНАЦИИ И ПОБЕДИТЕЛИ

Лучший фильм: Хлоя Чжао – "Земля кочевников"

Лучшая режиссёрская работа: Хлоя Чжао – "Земля кочевников"

Лучший актер: Энтони Хопкинс – "Отец"

Лучшая актриса: Фрэнсис Макдорманд – "Земля кочевников"

Лучший актёр второго плана: Дэниэл Калуя – "Иуда и черный мессия"

Лучшая актриса второго плана: Юн Ё-джон – "Минари"

Лучший оригинальный сценарий: Эмиральд Феннел – "Девушка, подающая надежды"

Лучший адаптированный сценарий: Кристофер Хэмптон и Флориан Зеллер – "Отец" (по пьесе Зеллера)

Лучший анимационный полнометражный фильм: "Душа"– Пит Доктер и Дана Мюррей

Лучший анимационный короткометражный фильм: "Если что-то случиться, я люблю вас" – Майкл Говьер и Уилл Маккормак

Лучший фильм на иностранном языке: "Еще по одной" Томаса Винтерберга (Дания)

Лучшая музыка к фильму: Трент Резнор, Аттикус Росс и Джо Батист – "Душа"

Лучшая песня к фильму: Fight for You из фильма "Иуда и черный мессия"

Лучший монтаж: Миккель Э. Г. Нильсен – "Звук металла"

Лучшая работа художника: "Манк" – Жан Паскаль и Дональд Грэм Берн

Лучший дизайн костюмов: Энн Рот – "Ма Рейни: Мать блюза"

Лучший звук: Николас Беккер, Хайме Бакшт, Мишель Куттоленк, Карлос Кортес и Филип Блад – "Звук металла"

Лучшие визуальные эффекты: Эндрю Джексон, Дэвид Ли, Эндрю Локли и Скотт Фишер – "Довод"

Лучший грим и причёски: Матики Анофф, Мия Нил и Ларри М. Черри – "Ма Рейни: Мать блюза"

Лучший документальный полнометражный фильм: "Мой учитель – осьминог" – Пиппа Эрлих, Джеймс Рид, Крейг Фостер

Лучший документальный короткометражный фильм: Энтони Джаккино и Элис Доярд – "Колетт"

Лучший игровой короткометражный фильм: Трэвон Фри и Мартин Десмонд Роу – "Two Distant Strangers"