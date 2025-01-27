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Шествие беженцев на север Газы. Фоторепортаж

Газа
время публикации: 27 января 2025 г., 11:51 | последнее обновление: 27 января 2025 г., 11:51

Фото: Associated Press

После достижения соглашения о досрочном освобождении трех заложников командование ЦАХАЛа разрешило жителям Газы возвращаться в северную часть сектора. Пешее движение по дороге Нецарим и по улице Ар-Рашид (приморская дорога) было открыто с 07:00 утра. Транспортным средствам было разрешено двигаться на север сектора после проверки по дороге Салах ад-Дин с 09:00 утра.

Многие арабские СМИ, в частности "Аль-Джазира", представляют шествие беженцев как очередную победу ХАМАСа.

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