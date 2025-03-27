25-ствольная ракетная установка возле школы в Рафиахе. Фоторепортаж

Фото и видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Военнослужащие 14-й бригады под командованием дивизии "Газа" и в сотрудничестве с военной разведкой АМАН действуют в последние дни в районе Таль-Султан в Рафиахе. В ходе операции ликвидированы десятки боевиков, задержаны подозреваемые в террористической деятельности. В школе "Аль-Фадалла" действовала террористическая инфраструктура ХАМАСа, в ней обнаружены несколько снарядов, рядом находилась 25-ствольная ракетная установка.