x
27 марта 2025
|
последняя новость: 15:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 марта 2025
|
27 марта 2025
|
последняя новость: 15:23
27 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Фото

25-ствольная ракетная установка возле школы в Рафиахе. Фоторепортаж

Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
ХАМАС
время публикации: 27 марта 2025 г., 15:16 | последнее обновление: 27 марта 2025 г., 15:16

Фото и видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Военнослужащие 14-й бригады под командованием дивизии "Газа" и в сотрудничестве с военной разведкой АМАН действуют в последние дни в районе Таль-Султан в Рафиахе. В ходе операции ликвидированы десятки боевиков, задержаны подозреваемые в террористической деятельности. В школе "Аль-Фадалла" действовала террористическая инфраструктура ХАМАСа, в ней обнаружены несколько снарядов, рядом находилась 25-ствольная ракетная установка.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
Фото
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook