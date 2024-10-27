Удар ВВС ЦАХАЛа по целям в Иране: участники операции "Дни покаяния". Фотогалерея

Фото: пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на 26 октября 2024 года военно-воздушные силы Армии обороны Израиля атаковали ряд военных объектов на территории Ирана. Операция получила название "Дни покаяния".

ЦАХАЛ подчеркивает: "Все наши самолеты благополучно вернулись на свои базы".

Известно, что было несколько волн ударов по целям. В общей сложности были атакованы десятки целей. При этом военные эксперты оценивают действия ЦАХАЛа как "сдержанные".

По данным Axios, первая волна ударов была сосредоточена на системе ПВО Ирана, вторая и третья – на базах ракет и беспилотников, а также на объектах по производству оружия.

Два иранских чиновника, один из них – член "Корпуса стражей исламской революции", сообщили газете New York Times, что, среди прочего, Израиль атаковал систему ПВО С-300 международного аэропорта "Имам Хомейни", которая обеспечивает защиту нескольких районов Тегерана. Кроме того, в Тегеране были атакованы как минимум три ракетные базы КСИР. Во время второй волны атак ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по секретной военной базе в районе Парчин.

Командование ВВС Ирана заявляло, что ВВС Израиля в ночь на 26 октября атаковали военные объекты в Тегеране, Хузестане и Иламе. Утверждалось, что "был причинен ограниченный ущерб". При этом подтверждается гибель нескольких иранских военнослужащих.