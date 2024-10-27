"Год надежды". Арт-проект в Петах-Тикве, перед разрушением дома. Фоторепортаж

Фото: Александр Ханин

В Петах-Тикве, дом, расположенный по адресу а-Насиим, 47, предназначен к сносу. Но прежде в этом здании 50 художников создали арт-проект. Общая тема: "Год надежды".

Первый этаж – надежда в секунды слома. Второй – переживания, начало соединения. Третий – израильская надежда.

На момент публикации проект уже завершен.