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"Год надежды". Арт-проект в Петах-Тикве, перед разрушением дома. Фоторепортаж

время публикации: 27 октября 2024 г., 16:57 | последнее обновление: 27 октября 2024 г., 16:57

Фото: Александр Ханин

В Петах-Тикве, дом, расположенный по адресу а-Насиим, 47, предназначен к сносу. Но прежде в этом здании 50 художников создали арт-проект. Общая тема: "Год надежды".

Первый этаж – надежда в секунды слома. Второй – переживания, начало соединения. Третий – израильская надежда.

На момент публикации проект уже завершен.

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