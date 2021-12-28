Акция в поддержку "Мемориала" у посольства России в Тель-Авиве. Фоторепортаж

Фото: Анна Невзлин и Яэль Ильинская

28 декабря, в день слушаний в Верховном суде РФ "дела Мемориала", около здания посольства России в Тель-Авиве прошла акция в защиту международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества "Мемориал".

В акции приняли участие 15 человек.

По мнению организаторов акции, ликвидация общества "Мемориал" является еще одним шагом на пути ужесточения репрессий в России. Участники митинга призвали израильских политиков осудить ликвидацию правозащитного центра, как это уже сделали европейские политики.