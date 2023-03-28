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    Фоторепортажи

    Фотохроника "парализующего протеста" в Израиле: 27 марта – противники и сторонники реформы

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    Фото: Associated Press, Flash90, пресс-служба полиции

    В понедельник, 27 марта, по всему Израилю проходили акции протеста противников продвижения юридической реформы и критиков правительства Биньямина Нетаниягу. "Триггером" для новой волны протестов послужило решение премьер-министра уволить с поста министра обороны Йоава Галанта, объявившего о необходимости приостановить реализацию реформы, так как сложившаяся ситуация угрожает безопасности страны.

    Демонстрации начались еще накануне вечером, шли всю ночь, утром, днем... Были блокированы многие трассы, включая шоссе "Аялон" в Тель-Авиве. Была объявлена всеобщая забастовка. И вскоре стало известно, что глава правительства Биньямин Нетаниягу намерен объявить о приостановке процесса принятия законов, реформирующих судебную систему. После этого в Иерусалиме началась массовая манифестация сторонников реформы. Одновременно в Иерусалиме, Тель-Авиве и других городах продолжались акции противников реформы.

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    Вечером 27 марта глава правительства Биньямин Нетаниягу объявил, что голосование по юридической реформе во втором и третьем чтениях будет отложено до летней сессии Кнессета. Но протесты с обеих сторон продолжались еще долго.

    Тель-Авив 27 марта. Противники реформы Иерусалим 27 марта. Сторонники реформы Иерусалим 27 марта. Противники реформы Иерусалим 27 марта. Сторонники реформы Тель-Авив 27 марта. Противники реформы Тель-Авив 27 марта. Противники реформы
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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 27 Марта 2023
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