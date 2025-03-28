Во время землетрясения в Бангкоке обрушился строившийся небоскреб, десятки рабочих под завалами

В пятницу, 28 марта, во время сильного землетрясения в Бангкоке (Таиланд) обрушился 30-этажный небоскреб, который строили для правительственных учреждений, передает AFP.

По предварительным данным, под завалами оказались 44 рабочих. Найдено тело одного погибшего, остальные пока считаются пропавшими без вести.

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий, закрыла подземное и наземное метро. Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

Сведения о жертвах уточняются.

В Мьянме произошло сильное землетрясение – магнитудой до 7,7, передает Геологическая служба США. Эпицентр располагался в 12 км от города Сагайнг. Очаг залегал на глубине 10 км. Есть значительные разрушения. В Нейпьидо (столице Мьянмы) ощущались сильные подземные толчки.

Подземные толчки ощущали также в Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.