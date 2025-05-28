GHF объявила о приостановке выдачи помощи в Газе из-за беспорядков

Организация Gaza Humanitarian Foundation (GHF) объявила, что распределение гуманитарной помощи на пунктах в секторе Газы приостановлено из-за беспорядков. В настоящее время принимаются меры для обеспечения безопасности, заявляют в GHF.

Судя по сообщениям из Газы, вторая попытка наладить работу выдачи помощи нуждающимся в Газе вновь была сорвана после того, как тысячи людей попытались прорваться через заграждения.

Напомним, что первый день работы новых пунктов выдачи гуманитарной помощи в Газе, управляемых GHF, ознаменовался разгромом: на пункт в районе Рафиаха (Рафаха) прибыло множество людей, американская охрана не справилась с обеспечением и сбежала.

27 мая в районе Таль ас-Султан в Рафиахе (Рафахе) и на "оси Мораг", на юге сектора Газы, начали функционировать первые пункта выдачи гуманитарной помощи, управляемые организацией Gaza Humanitarian Foundation (GHF). Еще два пункта выдачи помощи должны были открыться до конца этой недели.

Фонд GHF, который с февраля базируется в Женеве, обещал раздать 300 миллионов обедов за первые 90 дней работы. Организация Объединенных Наций и другие гуманитарные организации заявили, что не будут сотрудничать с GHF.

ХАМАС и "Исламский джихад" объявили "предателями" тех, кто попытается сотрудничать с Израилем и США в рамках этой системы распределения гуманитарной помощи в Газе.

Накануне стало известно, что генеральный директор GHF Джейк Вуд ушел в отставку. Судя по всему, у него возникли сомнения в реализуемости проекта.

Агентства, связанные с ООН (прежде всего, UNRWA), заявляли, что этот американо-израильский план плох, так как не позволит обеспечивать потребности жителей Газы, которые ранее имели возможность получать гуманитарную помощь на множестве пунктов выдачи по всей территории сектора.

Американское издание The New York Times писало о том, что инициаторами этого плана были израильтяне – причем в самом начале войны "Железные мечи", начавшейся 7 октября 2023 года после нападения террористов из Газы на Израиль. Их целью был подрыв влияния ХАМАСа в Газе. Офицеры-резервисты, выдвинувшие эту идею, служили в Армии обороны Израиля под командованием бригадного генерала Романа Гофмана, который впоследствии был назначен военным секретарем премьер-министра Биньямина Нетаниягу, говорилось в статье Патрика Кингсли, Ронена Бергмана и Натана Оденхаймера. Тогда была создана группа под названием "Форум Микве Исраэль", которая выступила с этой идеей. В ее состав вошли Йотам А-Коэн, сын отставного полковника Гершона А-Коэна, и американо-израильский бизнесмен Майкл Айзенберг. "На протяжении всей войны в Газе агентства ООН и опытные группы по оказанию помощи контролировали распределение продовольственной помощи на территории. Теперь Израиль собирается передать эту ответственность нескольким недавно созданным частным организациям с неясной историей и неизвестными финансовыми спонсорами", – пишет The New York Times.

Сторонники проекта описывали его как независимую и нейтральную инициативу, которой в основном руководят американские подрядчики. Основной группой, обеспечивающей безопасность, руководит Филип Ф. Рейли, бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ, а группу по сбору средств возглавляет Джейк Вуд, бывший морской пехотинец США.

В начале мая Майк Хакаби, посол США в Израиле, сказал, что "совершенно неверно" называть это "израильским планом".

Тем не менее, в статье NYT подчеркивалось, что проект является израильским детищем, впервые предложенным в первые недели войны. Он обсуждался в конце 2023 года на закрытых встречах единомышленников – военных офицеров и бизнесменов, имеющих тесные связи с израильским правительством. Они пришли к идее найма частных подрядчиков для распределения продовольствия в Газе в обход ООН. В течение 2024 года группа заручилась поддержкой политических лидеров Израиля и некоторых высокопоставленных офицеров ЦАХАЛа.