Сотни миллионов людей отмечают фестиваль Маха Кумбха Мела в Индии. Фоторепортаж

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В индийском штате Уттар-Прадеш продолжается фестиваль Маха Кумбха Мела, проходящий в городе Праяградж, на месте слияния рек Ганг и Ямуна.

Власти не стали отменять фестиваль, хотя на прошлой неделе в Праяградже в ходе давки погибли более 40 человек, сотни людей пострадали

Фестиваль Маха Кумбха Мела, приуроченный к Мауни Амавасья – второму новолунию после зимнего солнцестояния, проводится на севере Индии раз в 12 лет. Он начался 13 января. В нем уже приняли участие около 200 млн паломников, совершивших омовения в Ганге.

Всего за 45 дней фестиваля, как ожидается, в нем примут участие около 450 миллионов человек, в том числе 1,5 миллиона иностранцев.