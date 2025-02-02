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Сотни миллионов людей отмечают фестиваль Маха Кумбха Мела в Индии. Фоторепортаж

Индия
Праздники
время публикации: 02 февраля 2025 г., 13:25 | последнее обновление: 02 февраля 2025 г., 13:25

Фото: Associated Press

В индийском штате Уттар-Прадеш продолжается фестиваль Маха Кумбха Мела, проходящий в городе Праяградж, на месте слияния рек Ганг и Ямуна.

Власти не стали отменять фестиваль, хотя на прошлой неделе в Праяградже в ходе давки погибли более 40 человек, сотни людей пострадали

Фестиваль Маха Кумбха Мела, приуроченный к Мауни Амавасья – второму новолунию после зимнего солнцестояния, проводится на севере Индии раз в 12 лет. Он начался 13 января. В нем уже приняли участие около 200 млн паломников, совершивших омовения в Ганге.

Всего за 45 дней фестиваля, как ожидается, в нем примут участие около 450 миллионов человек, в том числе 1,5 миллиона иностранцев.

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