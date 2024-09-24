Марго Робби и Джейкоб Элорди сыграют в экранизации романа "Грозовой перевал"

Лауреат премии Американской киноакадемии "Оскар" Эмеральд Феннел ("Девушка, подающая надежды", "Убивая Еву", "Солтберн") приступает к работе над экранизацией классического романа писательницы Эмили Бронте "Грозовой перевал". В главных ролях номинантка на "Оскар" Марго Робби ("Барби") и номинант на премию BAFTA Джейкоб Элорди ("Солтберн").

Элорди сыграет роль владельца поместья "Грозовой перевал" мистера Хитклифа, а Робби досталась роль загадочной Кэтрин Эрншо, призрак которой отказывается покидать загадочный дом, в котором Кэтрин и Хитклиф когда-то были счастливы. Феннел напишет сценарий, а также выступит продюсером и режиссером проекта.

Съемки стартуют в Великобритании в 2025 году.

Проект Феннел далеко не первая экранизация классического романа Бронте. На протяжении 20 века к нему многократно обращались кинематографисты, среди которых Луи Бунюэль и Жак Риветт. Среди самых известных экранизаций романа – фильм 1939 года с Лоренсом Оливье в главной роли и картина 1992 года с Жюльет Бинош и Райфом Файнсом. В общей сложности по роману было снято около полутора десятка фильмов и сериалов.