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    Фоторепортажи

    ЦАХАЛ на Кипре отработал сценарий войны с "Хизбаллой". Фоторепортаж

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    Фото: Пресс-служба ЦАХАЛа

    В последнюю неделю военных учений "Огненные колесницы" к ним подключились бойцы 98-й резервной воздушно-десантной дивизии. Согласно сценарию учений, ЦАХАЛ ведет войну с "Хизбаллой", израильские войска высаживаются на побережье Ливана с кораблей и десантируются с воздуха, повторяя захват побережья во время Первой ливанской войны. Эти действия отрабатывались на Кипре.

    Парашютисты 98-й дивизии под командованием полковника Йоава Брунера и бойцы 13-й флотилии под командованием полковника Мени Либерти были доставлены на Кипр самолетами ВВС ЦАХАЛа.

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    Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщала, что учения проводились совместно с вооруженными силами Кипра и были направлены на поддержание высокого потенциала боевых частей в чрезвычайных ситуациях.

    В ЦАХАЛе отмечают, что учения, в которых приняли участие тысячи военнослужащих, привлекли внимание многих стран региона.

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