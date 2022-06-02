ЦАХАЛ на Кипре отработал сценарий войны с "Хизбаллой". Фоторепортаж
Фото: Пресс-служба ЦАХАЛа
В последнюю неделю военных учений "Огненные колесницы" к ним подключились бойцы 98-й резервной воздушно-десантной дивизии. Согласно сценарию учений, ЦАХАЛ ведет войну с "Хизбаллой", израильские войска высаживаются на побережье Ливана с кораблей и десантируются с воздуха, повторяя захват побережья во время Первой ливанской войны. Эти действия отрабатывались на Кипре.
Парашютисты 98-й дивизии под командованием полковника Йоава Брунера и бойцы 13-й флотилии под командованием полковника Мени Либерти были доставлены на Кипр самолетами ВВС ЦАХАЛа.
Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщала, что учения проводились совместно с вооруженными силами Кипра и были направлены на поддержание высокого потенциала боевых частей в чрезвычайных ситуациях.
В ЦАХАЛе отмечают, что учения, в которых приняли участие тысячи военнослужащих, привлекли внимание многих стран региона.
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