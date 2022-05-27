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Фоторепортажи

Военные учения "Огненные колесницы" продолжаются. Фоторепортаж

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Фото: пресс-служба ЦАХАЛа

Завершилась третья неделя масштабных армейских учений "Огненные колесницы". Силы ЦАХАЛа отрабатывали отражение атак на разных фронтах, уделяя особое внимание северной границе.

В рамках общих учений с 22 мая по 26 мая ВВС ЦАХАЛа провели учения "Смертельная стрела", в ходе которых были задействованы боевые и транспортные самолеты, беспилотники, вертолеты, силы ПВО и силы специального назначения.

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Силы Центрального округа отрабатывали интенсивные оперативные сценарии борьбы с террором одновременно с проведением в Иудее и Самарии реальной боевой антитеррористической операции "Волнорез".

В рамках учений взаимодействовали все структуры военно-морских сил ЦАХАЛа. Логистические подразделения обеспечивали возможность вести непрерывный бой сразу на нескольких направлениях. Прошли учения в структурах Управления тылом.

Учения "Огненные колесницы" будут продолжаться всю следующую неделю, заявляет пресс-служба ЦАХАЛа.

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Военные учения Военные учения Военные учения Военные учения Военные учения Военные учения
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