ЦАХАЛ провел учения и подготовился к приему туристов на Хермоне. Фото/видео

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

4 марта горный курорт Хермон откроется для посетителей – впервые после начала войны в октябре 2023 года.

Бойцы 810-й резервной территориальной бригады "А-Хермон" ("Горной бригады") провели накануне учения и подготовили территорию к приему туристов.

Посетители смогут воспользоваться канатной дорогой, дорогой для так называемого экстремального катания на санях, аттракционом виртуальной реальности Sky Rider и детской площадкой для катания на санках на верхнем уровне.

В этом сезоне возможности катания на лыжах не будет. Инфраструктуре курорта во время войны был причинен значительный ущерб, в частности были повреждены два подъемника. Ожидается, что летом для ремонта прибудут иностранные специалисты.