Учения "всех группировок" в Газе: боевики демонстрируют единство. Фоторепортаж
Фото: Abed Rahim Khatib/Flash90 и AP Photo/Adel Hana
29 декабря на полигоне террористической организации ХАМАС в Рафахе, на юге сектора Газы, прошли учения боевиков, в ходе которых отрабатывались действия различных группировок против израильских военных. В частности, имитировалось нападение на танк и похищение военнослужащих.
В учениях приминимали участие боевики ХАМАСа, "Исламского джихада", "Комитетов народного сопротивления", ФАТХа, "Народного фронта освобождения Палестины" и "Демократического фронта освобождения Палестины".
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 16 октября 2021
"Бригады Аль-Кудса" провели "парад" в Газе после полной мобилизации. Фоторепортаж
"Бригады Аль-Кудса" провели "парад" в Газе после полной мобилизации. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 25 апреля 2021
"Бригады муджахидов" провели показательные учения в день ракетных обстрелов из Газы. Фоторепортаж
"Бригады муджахидов" провели показательные учения в день ракетных обстрелов из Газы. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 07 февраля 2020
Экзамен по физподготовке в "полицейской академии" ХАМАСа. Фоторепортаж из Газы
Экзамен по физподготовке в "полицейской академии" ХАМАСа. Фоторепортаж из Газы
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 27 декабря 2019
Порт, который не может построить ХАМАС: побережье Газы после удара ЦАХАЛа. Фоторепортаж
Порт, который не может построить ХАМАС: побережье Газы после удара ЦАХАЛа. Фоторепортаж