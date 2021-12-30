Учения "всех группировок" в Газе: боевики демонстрируют единство. Фоторепортаж

29 декабря на полигоне террористической организации ХАМАС в Рафахе, на юге сектора Газы, прошли учения боевиков, в ходе которых отрабатывались действия различных группировок против израильских военных. В частности, имитировалось нападение на танк и похищение военнослужащих.

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