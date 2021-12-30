Иерусалим:
6 - 12°
Тель-Авив:
11 - 20°
Эйлат:
11 - 21°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Фоторепортажи30 декабря 2021 г., 12:19

Учения "всех группировок" в Газе: боевики демонстрируют единство. Фоторепортаж

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

Фото: Abed Rahim Khatib/Flash90 и AP Photo/Adel Hana

29 декабря на полигоне террористической организации ХАМАС в Рафахе, на юге сектора Газы, прошли учения боевиков, в ходе которых отрабатывались действия различных группировок против израильских военных. В частности, имитировалось нападение на танк и похищение военнослужащих.

В учениях приминимали участие боевики ХАМАСа, "Исламского джихада", "Комитетов народного сопротивления", ФАТХа, "Народного фронта освобождения Палестины" и "Демократического фронта освобождения Палестины".

продолжение фоторепортажа
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 16 октября 2021
"Бригады Аль-Кудса" провели "парад" в Газе после полной мобилизации. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 25 апреля 2021
"Бригады муджахидов" провели показательные учения в день ракетных обстрелов из Газы. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 07 февраля 2020
Экзамен по физподготовке в "полицейской академии" ХАМАСа. Фоторепортаж из Газы
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 27 декабря 2019
Порт, который не может построить ХАМАС: побережье Газы после удара ЦАХАЛа. Фоторепортаж

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

12:19 Учения "всех группировок" в Газе: боевики демонстрируют единство. Фоторепортаж
12:16 Сорок кадров одного года: 2021-й в фотографиях
16:11 Фестиваль "Эльс Энфаринац": яично-мучная битва в Испании. Фоторепортаж
15:31 Акция в поддержку "Мемориала" у посольства России в Тель-Авиве. Фоторепортаж
15:20 Опера "Евгений Онегин" в Тель-Авиве. Фоторепортаж
13:10 Грибной урожай после бури в Израиле. Фоторепортаж 2021 года
18:54 Актеру и музыканту Джареду Лето – 50. Фотогалерея
09:45 Рождество на Святой земле и во всем мире. Фоторепортаж
14:29 Израиль на исходе бури "Кармель". Фоторепортаж
18:02 Буря "Кармель" накрыла Израиль. Фоторепортаж
Загрузка...