Иерусалим:
6 - 12°
Тель-Авив:
11 - 20°
Эйлат:
11 - 21°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Фоторепортажи30 декабря 2021 г., 15:48

21 спортивный кадр 2021 года. Фотогалерея

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

Фото: Associated Press

Агентство Associated Press представляет фотографии своих корреспондентов о самых значимых и запомнившихся спортивных событиях 2021 года.

Эшли Твичелл участвует в соревнованиях по заплыву на дистанции 800 метров вольным стилем среди женщин на соревнованиях TYR Pro Swim Series 8 апреля 2021 года в Мишн-Вьехо, Калифорния Тобиас Мюллер из Германии падает во время соревнований с Йоханнесом Ауески из Австрии, 27 ноября 2021 года Рис Уитли участвует в финальном заплыве на 200 метров брассом среди мужчин на соревнованиях по плаванию TYR Pro Swim Series 10 апреля 2021 года в Мишн-Вьехо, Калифорния Израильская гимнастка Линой Ашрам выступает в финале индивидуального многоборья по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх 2020 года, 7 августа 2021 года, в Токио, Япония Тара Дэвис из США участвует в финале прыжков в длину среди женщин на летних Олимпийских играх 2020 года, 3 августа 2021 года, Токио Анна-Мария Александри в произвольной программе в Токийском центре водных видов спорта на летних Олимпийских играх 2020 года, 2 августа 2021 года, в Токио, Япония
продолжение фоторепортажа
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 29 декабря 2021
Сорок кадров одного года: 2021-й в фотографиях
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 05 сентября 2021
Церемония закрытия Токийской Паралимпиады. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 08 августа 2021
Торжественная, но малолюдная церемония закрытия Олимпиады в Токио. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 02 августа 2021
Галерея татуировок на Олимпиаде в Токио

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

15:48 21 спортивный кадр 2021 года. Фотогалерея
12:19 Учения "всех группировок" в Газе: боевики демонстрируют единство. Фоторепортаж
12:16 Сорок кадров одного года: 2021-й в фотографиях
16:11 Фестиваль "Эльс Энфаринац": яично-мучная битва в Испании. Фоторепортаж
15:31 Акция в поддержку "Мемориала" у посольства России в Тель-Авиве. Фоторепортаж
15:20 Опера "Евгений Онегин" в Тель-Авиве. Фоторепортаж
13:10 Грибной урожай после бури в Израиле. Фоторепортаж 2021 года
18:54 Актеру и музыканту Джареду Лето – 50. Фотогалерея
09:45 Рождество на Святой земле и во всем мире. Фоторепортаж
14:29 Израиль на исходе бури "Кармель". Фоторепортаж
Загрузка...