21 спортивный кадр 2021 года. Фотогалерея
Фото: Associated Press
Агентство Associated Press представляет фотографии своих корреспондентов о самых значимых и запомнившихся спортивных событиях 2021 года.
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 05 сентября 2021
Церемония закрытия Токийской Паралимпиады. Фоторепортаж
Церемония закрытия Токийской Паралимпиады. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 08 августа 2021
Торжественная, но малолюдная церемония закрытия Олимпиады в Токио. Фоторепортаж
Торжественная, но малолюдная церемония закрытия Олимпиады в Токио. Фоторепортаж