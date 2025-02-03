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"Грэмми 2025": триумфаторы и скандалисты. Фоторепортаж

США
Музыканты
время публикации: 03 февраля 2025 г., 15:59 | последнее обновление: 03 февраля 2025 г., 15:59

Фото: Associated Press

Вечером 2 февраля в Лос-Анджелесе в Crypto.com Arena прошла 67-я ежегодная церемония вручения музыкальных наград "Грэмми". Больше всего наград собрали рэпер Кендрик Ламар, певицы Бейонсе, St. Vincent и Сьерра Феррелл. См. список победителей

У Канье Уэста, несмотря на наличие номинации, не было даже пригласительного билета. Но появление на красной дорожке его голой супруги Бьянки Сенсори в итоге стало самым "цитируемым" событием "Грэмми 2025".

Чаппелл Рон
Кендрик Ламар
Тейлор Свифт и Бейонсе
St. Vincent
Сьерра Феррелл
Канье Уэст и Бианка
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"Грэмми 2025": триумф Кендрика Ламара, Бейонсе, St. Vincent и Сьерры Феррелл. Список победителей
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 03 февраля 2025

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