"Грэмми 2025": триумф Кендрика Ламара, Бейонсе, St. Vincent и Сьерры Феррелл. Список победителей

Вечером 2 февраля в Лос-Анджелесе в Crypto.com Arena прошла 67-я ежегодная церемония вручения музыкальных наград "Грэмми".

Больше всего наград собрали рэпер Кендрик Ламар, певицы Бейонсе, St. Vincent и Сьерра Феррелл.

Записью года была признана композиция "Not Like Us" Кендрика Ламара. Она же победила в номинации "Песня года". Кендрик Ламар также победил в номинациях "Лучшее рэп-исполнение" и "Лучшая рэп-песня".

Альбомом года объявлен "Cowboy Carter" Бейонсе.

Лучший новый исполнитель – Чаппелл Рон.

Продюсер года, неклассический – Дэн Нигро. Автор песен года, неклассический – Эми Аллен.

Лучшее сольное поп-исполнение "Espresso" – Сабрина Карпентер. Она же получила премию за лучший вокальный поп-альбом "Short n' Sweet".

Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой – "Die with a Smile" – Леди Гага и Бруно Марс.

Лучшая танцевальная/электронная запись – "Neverender" – Justice и Tame Impala.

Лучшая данс-поп-запись – "Von Dutch" – Charli XCX.

Лучший танцевальный/электронный альбом – Brat – Charli XCX.

Лучшая ремикшированная запись, не классическая – "Espresso" (Mark Ronson x FnZ Working Late remix).

Лучшее рок-исполнение – "Now and Then" – The Beatles.

Лучшее метал-исполнение – "Mea Culpa (Ah! Ça ira!)" – Gojira, Marina Viotti & Victor Le Masne.

Лучшая рок-песня – "Broken Man" – Энни Кларк, автор (St. Vincent).

Лучший рок-альбом – Hackney Diamonds – The Rolling Stones.

Лучший альтернативный альбом – All Born Screaming – St. Vincent. И лучшее исполнение альтернативной музыки – "Flea" – St. Vincent.

Лучшее R&B-исполнение – "Made for Me (Live on BET)" – Muni Long.

Лучшая R&B-песня – "Saturn" – Rob Bisel, Carter Lang, Solána Rowe, Jared Solomon и Scott Zhang, авторы (SZA).

Лучший прогрессивный R&B-альбом – So Glad to Know You – AverySunshine.

Лучший R&B-альбом – 11:11 (Deluxe) – Крис Браун.

Лучшее исполнение традиционного R&B – "That"s You" – Lucky Daye.

Лучшее исполнение мелодичного рэпа – "3:AM" – Rapsody при участии Эрики Баду.

Лучший рэп-альбом – Alligator Bites Never Heal – Doechii.

Лучший альбом разговорной поэзии – The Heart, The Mind, The Soul – Tank and the Bangas.

Лучшее сольное кантри-исполнение – "It Takes a Woman" – Крис Стэплтон.

Лучшее кантри-исполнение дуэтом или группой – "II Most Wanted" – Бейонсе и Майли Сайрус.

Лучшая кантри-песня – "The Architect" – Шейн Маканалли, Кейси Масгрейвс & Джош Осборн.

Лучший кантри-альбом – Cowboy Carter – Бейонсе.

Лучшее исполнение в традиционных американских жанрах – "Lighthouse" – Сьерра Феррелл.

Лучшее исполнение музыки американа – "American Dreaming" – Сьерра Феррелл.

Лучшая песня в традиционных американских жанрах – "American Dreaming" – Сьерра Феррелл & Melody Walker.

Лучший американа-альбом – Trail of Flowers – Сьерра Феррелл.

Лучший блюграсс-альбом – Live Vol. 1 – Billy Strings.

Лучший традиционный блюз-альбом – Swingin' Live at The Church in Tulsa – The Taj Mahal Sextet.

Лучший современный блюз-альбом – Mileage – Рути Фостер.

Лучший фолк-альбом – Woodland – Гиллиан Уэлч и Дэвид Ролингз.

Лучший региональный альбом – Kuini – Kalani Pe'a.

Лучшее джазовое исполнение – "Twinkle Twinkle Little Me" – Самара Джой при участии Салливана Фортнера.

Лучший джазовый вокальный альбом – A Joyful Holiday – Самара Джой.

Лучший джазовый инструментальный альбом – Remembrance – Чик Кориа и Бела Флек.

Лучший альбом большого джазового ансамбля – Bianca Reimagined: Music for Paws and Persistence – Dan Pugach Big Band.

Лучший латино-джаз-альбом – Cubop Lives! – Zaccai Curtis.

Лучший альтернативный джазовый альбом – No More Water: The Gospel of James Baldwin – Мишель Ндегеочелло.

Лучший традиционный вокальный поп-альбом – Visions – Нора Джонс.

Лучший современный инструментальный альбом – Plot Armor – Тейлор Эйгсти.

Лучший музыкальный театральный альбом – Hell's Kitchen.

Лучшее госпел-исполнение/песня – "One Hallelujah".

Лучшее исполнение современной христианской музыки/песня – "That"s My King" – Си-Си Вайнанс.

Лучший госпел-альбом – More Than This – Си-Си Вайнанс.

Лучший альбом современной христианской музыки – Heart of a Human – DOE.

Лучший традиционный госпел-альбом – Church – Кори Генри.

Лучший латино-поп-альбом – Las Mujeres Ya No Lloran – Шакира.

Лучший латино-рок/альтернативный альбом – ¿Quién Trae las Cornetas? – Rawayana.

Лучший мексиканский/техано-альбом – Boca Chueca, Vol. 1 – Carín León.

Лучший тропический латино-альбом – Alma, Corazón y Salsa (Live at Gran Teatro Nacional) – Тони Суккар и Мими Суккар.

Лучший альбом Global Music – Alkebulan II – Matt B при участии Королевского филармонического оркестра.

Лучшее исполнение Global Music (музыка неевропейских местных традиций) – "Bemba Colorá" – Шейла И. при участии Глории Эстефан и Мими Суккар.

Лучший нью-эйдж-альбом – Triveni – Wouter Kellerman, Éru Matsumoto & Chandrika Tandon.

Лучшее исполнение африканской музыки – "Love Me JeJe" – Tems.

Лучший регги-альбом – Bob Marley: One Love.

