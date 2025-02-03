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Канье Уэста и его голую жену выгнали с церемонии "Грэмми 2025": они пришли без приглашения

время публикации: 03 февраля 2025 г., 07:03 | последнее обновление: 03 февраля 2025 г., 07:07
Канье Уэста и его голую жену выгнали с церемонии "Грэмми 2025": они пришли без приглашения
Jordan Strauss/Invision/AP
Канье Уэста и его голую жену выгнали с церемонии "Грэмми 2025": они пришли без приглашения
Jordan Strauss/Invision/AP
Канье Уэста и его голую жену выгнали с церемонии "Грэмми 2025": они пришли без приглашения
Jordan Strauss/Invision/AP
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Знаменитого рэпера Канье Уэста и его супругу Бьянку Сенсори попросили покинуть церемонию вручения премии "Грэмми 2025", поскольку они явились без приглашения, сообщает Daily Mail.

Но фурор Канье и Бьянка произвести успели. Сенсори явилась в шубке на голое тело, вернее – под шубой она была в прозрачном, почти невесомом платье, без нижнего белья. Выйдя на красную дорожку, жена Уэста сбросила шубку и предстала обнаженной перед десятками камер и почтенной публикой. При этом Бьянка поворачивалась, демонстрируя свое тело с разных ракурсов.

Вскоре после этого шоу служба безопасности настоятельно попросила пару покинуть церемонию, несмотря на то, что Уэст был номинирован в категории "Лучшая рэп-песня". Почему у пары не было официального приглашения, непонятно.

Так или иначе, по оценке СМИ, освещавших нынешнюю церемонию "Грэмми", выходка Бьянки Сенсори стала самым "цитируемым" событием этого мероприятия.

Сенсори и ранее не раз шокировала публику своими нарядами. Как, впрочем, и бывшая жена Канье Уэста – самый популярный блогер современности Ким Кардашьян.

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