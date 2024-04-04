Последствия сильного землетрясения на Тайване. Фоторепортаж

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3 апреля у восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 7,2, за которым последовали десятки повторных подземных толчков магнитудой до 6,5. Центральное метеорологическое управление Тайваня передавало, что эпицентр находился у восточного побережья острова в 25 км к юго-востоку от города Хуалянь, очаг залегал на глубине 15,5 км. Подземные толчки ощущали и на территории Японии.

Власти Тайваня заявляют, что жертвами недавнего землетрясения на острове стали не менее девяти человек, более 1000 получили травмы различной степени тяжести.

Это было самое сильное землетрясение на острове за последние 25 лет.

Тайвань расположен в сейсмически активной зоне Тихого океана. Ежегодно в этом районе происходят в среднем три землетрясения магнитудой более 6. В сентябре 1999 года землетрясение магнитудой 7,6 привело к гибели 2,4 тысячи человек.