Знаменитому футболисту Дэвиду Бекхэму – 50. Фотогалерея

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2 мая исполнилось 50 лет знаменитому английскому футболисту Дэвиду Бекхэму, игравшему за "Манчестер Юнайтед", "Реал Мадрид" и другие клубы.

Дэвид Бекхэм родился 2 мая 1975 года в Лейтонстоуне, Лондон. Его дед по материнской линии был евреем. Дэвид считает себя "наполовину евреем". Футболом увлекался с детства. Его родители болели за "Манчестер Юнайтед". Ему было 14 лет, когда он поступил в академию "Манчестер Юнайтед", а в 17-летнем возрасте Дэвид дебютировал в этом клубе уже как профессиональный игрок.

В составе "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм выиграл шесть чемпионских титулов Премьер-лиги, два Кубка Англии и Лигу чемпионов. В 2003 году он перешел в "Реал Мадрид", в котором выступал на протяжении четырех сезонов, выиграв чемпионат Испании. Позже был подписан контракт с "Лос-Анджелес Гэлакси", при этом Бекхэма арендовал итальянский "Милан" – тогда он стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Бекхэм стал первым британским футболистом, сыгравшим 100 матчей в Лиге чемпионов УЕФА. Он был капитаном сборной Англии в 2000-2006 годах, проведя 58 матчей с капитанской повязкой. Завершил профессиональную карьеру Дэвид в составе "Пари Сен-Жермен".

Дэвид женат на вокалистке Spice Girls Виктории Бекхэм (Адамс), у них трое сыновей и дочь.