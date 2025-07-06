Смертоносное наводнение в Техасе, десятки жертв. Фоторепортаж

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По меньшей мере 51 человек, в том числе 15 детей, погибли в результате наводнения на реке Гваделупе в Техасе. Уровень воды за два часа поднялся более, чем на шесть метров. В зоне бедствия оказался детский лагерь Camp Mystic. Он был полностью затоплен. 27 человек считаются пропавшими без вести.

На месте проводятся поисково-спасательные работы. 850 человек были эвакуированы, в том числе, вертолетами. Посетивший лагерь губернатор штата Грег Эббот заявил, что разрушения значительно превышают те, что он видел при других природных бедствиях. Он обещал, что спасатели будут работать круглосуточно, пока не найдут всех пропавших девочек.

Президент США Дональд Трамп назвал происшедшее страшной трагедией. По его словам, федеральные агентства оказывают властям штата всю необходимую помощь, и в скором времени в Техас прибудет министр национальной безопасности Кристи Ноэм. «Мы с Меланией молимся за семьи, по которым ударила это жуткая трагедия», - сообщил он.