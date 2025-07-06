Жертвами наводнения в Техасе стали не менее 43 человек, в их числе 15 детей

Власти штата Техас сообщили, что число жертв внезапного наводнения в округе Керр возросло до 43. Среди погибших 15 детей.

Наводнение было вызвано сильными дождями и разливом реки Гуадалупе.

В результате наводнения был затоплен летний лагерь для девочек.

Продолжаются поисково-спасательные работы. Для эвакуации граждан из зоны затопления была задействована Береговая охрана США.