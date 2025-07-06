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Мир

Жертвами наводнения в Техасе стали не менее 43 человек, в их числе 15 детей

США
Погибшие
Наводнение
время публикации: 06 июля 2025 г., 05:00 | последнее обновление: 06 июля 2025 г., 05:17
Жертвами наводнения в Техасе стали не менее 43 человек, в их числе 15 детей
AP Photo/Julio Cortez

Власти штата Техас сообщили, что число жертв внезапного наводнения в округе Керр возросло до 43. Среди погибших 15 детей.

Наводнение было вызвано сильными дождями и разливом реки Гуадалупе.

В результате наводнения был затоплен летний лагерь для девочек.

Продолжаются поисково-спасательные работы. Для эвакуации граждан из зоны затопления была задействована Береговая охрана США.

Мир
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 05 июля 2025

Наводнение в Техасе: десятки погибших и пропавших без вести, среди них дети