Жертвами наводнения в Техасе стали не менее 43 человек, в их числе 15 детей
время публикации: 06 июля 2025 г., 05:00 | последнее обновление: 06 июля 2025 г., 05:17
Власти штата Техас сообщили, что число жертв внезапного наводнения в округе Керр возросло до 43. Среди погибших 15 детей.
Наводнение было вызвано сильными дождями и разливом реки Гуадалупе.
В результате наводнения был затоплен летний лагерь для девочек.
Продолжаются поисково-спасательные работы. Для эвакуации граждан из зоны затопления была задействована Береговая охрана США.