x
06 июня 2024
|
последняя новость: 17:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 июня 2024
|
06 июня 2024
|
последняя новость: 17:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Фото

Церемонии, посвященные 80-й годовщине высадки союзников в Нормандии. Фоторепортаж

время публикации: 06 июня 2024 г., 16:13 | последнее обновление: 06 июня 2024 г., 16:13

Фото: Associated Press

6 июня во французском регионе Нормандия проходят церемонии, приуроченные к 80-й годовщине крупнейшей десантной операцией в истории – высадке союзников в Нормандии, ознаменовавшей открытие Западного фронта в Европе во Второй мировой войне.

В Сент-Мер-Эглиз – одном из первых освобождённых городов Франции – открыт памятник французскому Сопротивлению. Также установлен памятник президенту США Дуайту Д. Эйзенхауэру, командовавшему Нормандской операцией.

Для участия в церемониях президентом Франции Эммануэлем Макроном были приглашены президент США Джо Байден, президент Украины Владимир Зеленский, канцлер ФРГ Олаф Шольц, британский король Карл III (Чарльз III) и принц Уильям, король Дании Фредерик X, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и др.

Особо почетными гостями являются ветераны тех событий, некоторым из которым уже больше 100 лет.

Президент Франции Эммануэль Макрон, его жена Бриджит и Бернар Дюваль (в центре), переживший резню в тюрьме Кана в 1944 году
Британский король Карл III с ветеранами
Президент Джо Байден приветствует ветерана Второй мировой войны во время церемонии, посвященной 80-ней годовщине высадки союзников в Нормандии
ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 05 июня 2024

Байден прибыл во Францию на церемонию годовщины высадки в Нормандии, Путин не приглашен