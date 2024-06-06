Церемонии, посвященные 80-й годовщине высадки союзников в Нормандии. Фоторепортаж

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6 июня во французском регионе Нормандия проходят церемонии, приуроченные к 80-й годовщине крупнейшей десантной операцией в истории – высадке союзников в Нормандии, ознаменовавшей открытие Западного фронта в Европе во Второй мировой войне.

В Сент-Мер-Эглиз – одном из первых освобождённых городов Франции – открыт памятник французскому Сопротивлению. Также установлен памятник президенту США Дуайту Д. Эйзенхауэру, командовавшему Нормандской операцией.

Для участия в церемониях президентом Франции Эммануэлем Макроном были приглашены президент США Джо Байден, президент Украины Владимир Зеленский, канцлер ФРГ Олаф Шольц, британский король Карл III (Чарльз III) и принц Уильям, король Дании Фредерик X, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и др.

Особо почетными гостями являются ветераны тех событий, некоторым из которым уже больше 100 лет.