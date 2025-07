Музыканту Ринго Старру, участнику Beatles – 85. Фотогалерея

Фото: Associated Press

7 июля исполнилось 85 лет знаменитому британскому музыканту Ринго Старру – барабанщику легендарной группы The Beatles.

Он родился в Ливерпуле, в семье пекаря. Из-за болезней так и не смог окончить школу. Начинал музыкальную карьеру в бит-группе Rory Storm and the Hurricanes. 18 августа 1962 года официально вошёл в состав квартета The Beatles. Играл партии барабанов и перкуссии почти во всех песнях четверки, иногда выступал и в роли вокалиста. Пытался начать сольную карьеру. В 80-е, после убийства Джона Леннона, Ринго много пил, был признан хроническим алкоголиком, но сумел вернуться к нормальной жизни. С конца 80-х добился успеха вместе со своей звездной группой Ringo Starr & His All-Starr Band. В 2012 году сайтом Celebritynetworth.com Ринго Старр был признан самым богатым ударником в мире: его состояние оценивалось на тот момент в 300 миллионов долларов. В 2015 году был введён в Зал славы рок-н-ролла.

Летом 2018 года Ринго Старр выступал в Израиле.

Дважды был женат. Трое детей от первого брака.