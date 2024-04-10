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Tadesschau: ХАМАС много лет использовал получаемую из Германии помощь для создания туннелей

время публикации: 10 апреля 2024 г., 14:03 | последнее обновление: 10 апреля 2024 г., 14:03
Tadesschau: ХАМАС много лет использовал получаемую из Германии помощь для создания туннелей
AP Photo/Adel Hana

Расследование германского телеканала tadesschau рассказывает о том, как палестинская террористическая организация ХАМАС долгие годы использовала поставляемую для улучшения жизни гражданского населения сектора Газы помощь для строительства и укрепления сети террористических туннелей и создания ракет, чтобы обстреливать Израиль.

В соответствии с представленными в репортаже данными, германские чиновники и специалисты, прибывшие в сектор Газы для оказания помощи мирному населению, помогали военным проектам ХАМАС, не зная об этом. Канализационную и ирригационную инфраструктуру и ее фрагменты ХАМАС использовал для строительства, укрепления и модернизации туннелей, трубы использовались для изготовления ракет.

Журналисты рассказывают, что немецкие компании и организации в течение многих лет поставляли в сектор Газы строительные материалы, оборудование и технику, предназначенные для улучшения гражданской инфраструктуры.

В рамках расследования журналисты пытались установить, действительно ли немецкие специалисты, передавая палестинцам инженерную информацию, знания и проекты по строительству гражданской инфраструктуры, параллельно с этим помогали ХАМАСу в строительстве туннелей. Представленные в расследовании данные говорят о том, что по всей видимости, специалисты из Германии действительно стремились помочь мирному населению Газы, и помогали ХАМАСу без злого умысла.

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