Tadesschau: ХАМАС много лет использовал получаемую из Германии помощь для создания туннелей

Расследование германского телеканала tadesschau рассказывает о том, как палестинская террористическая организация ХАМАС долгие годы использовала поставляемую для улучшения жизни гражданского населения сектора Газы помощь для строительства и укрепления сети террористических туннелей и создания ракет, чтобы обстреливать Израиль.

В соответствии с представленными в репортаже данными, германские чиновники и специалисты, прибывшие в сектор Газы для оказания помощи мирному населению, помогали военным проектам ХАМАС, не зная об этом. Канализационную и ирригационную инфраструктуру и ее фрагменты ХАМАС использовал для строительства, укрепления и модернизации туннелей, трубы использовались для изготовления ракет.

Журналисты рассказывают, что немецкие компании и организации в течение многих лет поставляли в сектор Газы строительные материалы, оборудование и технику, предназначенные для улучшения гражданской инфраструктуры.

В рамках расследования журналисты пытались установить, действительно ли немецкие специалисты, передавая палестинцам инженерную информацию, знания и проекты по строительству гражданской инфраструктуры, параллельно с этим помогали ХАМАСу в строительстве туннелей. Представленные в расследовании данные говорят о том, что по всей видимости, специалисты из Германии действительно стремились помочь мирному населению Газы, и помогали ХАМАСу без злого умысла.