WSJ: "Оставлять Израиль без помощи во время войны – измена, демократы помогают ХАМАСу"

Издание Wall Street Journal публикует редакционную статью, направленную против призыва десятков высокопоставленных демократов, в том числе бывшего спикера Конгресса Нэнси Пелосси, прекратить поставки американского оружия израильской армии. "Оставлять союзника без помощи во время войны – измена", – констатирует издание.

Авторы материала отмечают, что и в истории американской армии было немало случаев, когда в результате нанесенных ей ударов гибли мирные жители. Они напоминают, что ЦАХАЛ всегда проводит тщательные расследования подобных инцидентов, после которых нередка отставка ответственных.

"Демократы утверждают, что заботятся об интересах Израиля, однако решать, что в его интересах, может лишь сам Израиль. Угроза прекратить поставки союзнику оружия вызывает эйфорию в ХАМАСе. Использование этой группировкой населения в качестве живого щита – истинная причина страданий палестинцев", – говорится в статье.