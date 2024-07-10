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CNN: разведке США известно о причастности Ирана к антиизраильским протестам в Америке

время публикации: 10 июля 2024 г., 05:49 | последнее обновление: 10 июля 2024 г., 06:05
Директор национальной разведки США Эврил Хейнс
AP Photo/Mark Schiefelbein

Директор национальной разведки США Эврил Хейнс предупреждает: Иран прилагает усилия к активизации в США протестов в связи с поддержкой американской администрацией Израиля на фоне войны в Газе, пишет CNN.

Иранские агенты выдают себя за американских активистов в интернете, в ряде случаев Тегеран оказывает финансовую поддержку участникам протестов, говорится в заявлении Хейнс.

"Хочу прояснить: я знаю, что американцы, участвующие в протестах, добросовестно выражают свои взгляды на конфликт в секторе Газы – эти разведданные не указывают на иное", – пояснила Хейнс.

"Американцы, на которых направлена ​​эта иранская кампания, могут не осознавать, что они взаимодействуют с иностранным правительством или получают поддержку от него, – отметила она. - Мы призываем всех американцев сохранять бдительность, взаимодействуя в интернете с аккаунтами и акторами, которых они лично не знают".

Война в Газе вызвал протесты по всей территории Соединенных Штатов, в частности в студенческих городках, в связи с числом жертв среди гражданского населения.

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