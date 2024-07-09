NYP: семья, подвергшаяся антисемитскому нападению в школе, требует от Нью-Йорка 100 млн долларов

Еврейская семья, которая подверглась антисемитской атаке на выпускном пятого класса одной из школ Бруклина, намерена подать против мэрии Нью-Йорка иск о возмещении ущерба. Об этом сообщает The New York Post. Сумма иска составляет 100 миллионов долларов.

Джохан Нуньес и Лана Лернер пришли на церемонию окончания учебного года своих десятилетних близнецов. Во время церемонии, проходившей под девизом "Все, что тебе нужно, – это любовь", когда раздавали табели, один из детей поднялся на сцену с палестинским флажком и в шапке с надписью "Свободу Палестине".

Мать Ланы, еврейская беженка из Украины, склонилась к ней и сказала по-русски: "Я не могу этого видеть". Возмущение выразила еще одна женщина, также присутствовавшая на церемонии. Однако выяснилось, что все произошло с разрешения школьной администрации.

На этом инцидент исчерпан не был. Когда семья Нуньес-Лернер захотела сфотографироваться на фоне воздушных шаров, на них напали родственники мальчика с палестинским флагом. К нападению, сопровождавшееся криками "Газа наша! Свободу Палестине", присоединилась еще одна семья.

Джохан получил сильный удар по голове. Одна из женщин схватила Лану за волосы и сбила ее с ног, принялась пинать, крича "Я тебя убью". Конец свалке положили двое учителей-мужчин.

Один из участников нападения, 26-летний Изаддаин Базар, был арестован. Однако семья утверждает, что школьная администрация проявила пренебрежение своими обязанностями, не обеспечив охрану, а разрешение прийти на церемонию с антисемитским лозунгом Лернер расценивает как подстрекательство. Поскольку нападение произошло на территории школы, она несет ответственность и за него.

"Мои дети навсегда запомнят церемонию окончания пятого класса как день, когда подверглась нападению их семья, а не как радостное событие – выпуск с блестящими оценками. Надеюсь, что ни одной семье не придется пройти через то, через что прошли мы", – сказала изданию Лана.

Нью-Йорк – город с самым большим в мире еврейским населением. После «черной субботы» 7 октября 2023 года здесь, как и в других местах, зафиксирован значительный рост антисемитских инцидентов.