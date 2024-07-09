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Глава разведки США: Иран пытается разжечь пропалестинские протесты в США

время публикации: 09 июля 2024 г., 22:56 | последнее обновление: 09 июля 2024 г., 22:56
Глава разведки США: Иран пытается разжечь пропалестинские протесты в США
AP Photo/Eduardo Munoz Alvarez

Эврил Хейнс, директор национальной разведки, заявила во вторник, что Иран пытается разжигать пропалестинские протесты в США, в некоторых случаях оказывая финансовую поддержку протестующим. Об этом сообщил телеканал CNN.

"Я знаю, что американцы, участвующие в протестах, действуют от чистого сердца и выражают собственную точку на конфликт в секторе Газы. Данные нашей разведки этому не противоречат", – заявила Хейнс. Тем не менее, глава разведки обратилась к американским гражданам с предупреждением и просьбой быть бдительными.

"Американцы, на которых направлена иранская кампания, могут не знать, что они взаимодействуют с иностранным правительством или получают от него поддержку, – сказала она. – Мы призываем американцев сохранять бдительность при общении в интернете с аккаунтами или людьми, с которыми они не знакомы лично".

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