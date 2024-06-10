NBC пишет о "провале переговоров" и о "кровавом" спасении заложников в секторе Газы

На сайте американского телеканала NBC News опубликована статья Фредди Клейтона, в которой заявляется: "Радость в Израиле угасла в воскресенье и уступила место реалиям войны, которая затянулась на девять месяцев".

Автор публикации цитирует заявление Йоси Мекельберга, научного сотрудника программы по Ближнему Востоку и Северной Африке в Chatham House, который говорит об операции в Нусейрате по спасению четырех заложников так: "То, что мы увидели вчера, на самом деле является провалом переговоров. Если бы было прекращение огня, эти заложники уже были бы дома, а мирные жители, убитые вчера, были бы живы". Мекельберг также критикует премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, который, по его мнению, попытался использовать встречу с освобожденными заложниками в политических целях.

Клейтон цитирует заявление специального докладчика ООН Франчески Альбанезе, которая сказала, что счастлива в связи с тем, что четыре заложника оказались на свободе, но опечалена в связи с тем, что это произошло "за счет палестинцев". "Израиль использовал заложников, чтобы оправдать убийства, ранения, увечья, голод и травмы палестинцев в секторе Газы", – сказала она.

NBC также цитирует заявление представителя боевиков ХАМАСа "Абу Убайды", утверждавшего, что вследствие операции в Нусейрате некоторые израильские заложники погибли. Правда, при этом автор статьи оговаривается, что у него нет возможности проверить это утверждение.

В публикации приводятся "уточненные" данные минздрава Газы (без упоминания о том, что речь идет об одной из структур ХАМАСа), согласно которым 8 июня во время проведения ЦАХАЛом и спецназом в Нусейрате операции по спасению заложников были убиты не менее 270 человек, еще 700 были ранены. Как бы подтверждая "статистику" ХАМАСа журналист пишет о том, что в Нусейрате в этот момент работала "съемочная группа NBC News" (не упоминая о том, что это был местный оператор, снимавший для них).