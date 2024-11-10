Der Tagesspiegel: в Берлине было совершено нападение на футболистов еврейской юношеской команды

Германская газета Der Tagesspiegel сообщает о происшедшем 7 ноября во время и после юношеского футбольного матча между командами TuS Makkabi Berlin и Schwarz-Weiß Neukölln в берлинском районе Нойкельн, где проживает большая мусульманская община.

Согласно публикации, игроки Schwarz-Weiß Neukölln вели себя на поле неподобающе, плююсь и оскорбляя членов еврейской команды – без какого-либо вмешательства судьи. Соперники кричали "Свободу Палестине" и "Чертовы евреи".

По словам подростков, на них пытались напасть и после матча – с ножами и палками. Отец одного из футболистов Шломо Афанасьев рассказал, что его 13-летний сын вернулся после матча в глубоком шоке.

Напомним, что в тот же вечер в Амстердаме произошли массовые нападения на израильтян после игры между тель-авивским "Маккаби" и амстердамским "Аяксом". Матч израильтяне проиграли со счетом 0:5. По многим признакам, эта акция была спланирована заранее. Нападения происходили в различных точках города, в том числе, у гостиниц, в которых остановились туристы из Израиля.