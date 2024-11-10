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The Mail on Sunday: ХАМАС жестоко пытал заключенных в Газе, ЦАХАЛ нашел видеофайлы

время публикации: 10 ноября 2024 г., 07:17 | последнее обновление: 10 ноября 2024 г., 07:20
The Mail on Sunday: ХАМАС жестоко пытал заключенных в Газе, ЦАХАЛ нашел видеофайлы
AP Photo/Kevin Frayer

Британское издание The Mail on Sunday опубликовало кадры, на которых показаны пытки палачами ХАМАСа мирных жителей сектора Газы. Опубликованные кадры датируются 2018-2020 годом. Видеофайлы были найдены израильскими военными в ходе текущей военной операции в Газе.

На этих кадрах видно, как допрашиваемых подвешивают, в том числе вверх ногами, и избивают палками. По поведению "следователей" видно, что пытки – привычное для них занятие.

ЦАХАЛ обнаружил тысячи часов таких видеозаписей, говорится в публикации.

Daily Mail пишет, что это кадры записей камер видеонаблюдения, которые были установлены в комнатах для допроса на территории военной базы ХАМАСа в районе Джабалии, на севере сектора Газы.

Высокопоставленный источник в ЦАХАЛе сообщил The Mail on Sunday: "Армия обороны Израиля нашла эти кадры записей камер видеонаблюдения в марте. Потребовались месяцы, чтобы просмотреть их все".

Пресса
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