The Mail on Sunday: ХАМАС жестоко пытал заключенных в Газе, ЦАХАЛ нашел видеофайлы

Британское издание The Mail on Sunday опубликовало кадры, на которых показаны пытки палачами ХАМАСа мирных жителей сектора Газы. Опубликованные кадры датируются 2018-2020 годом. Видеофайлы были найдены израильскими военными в ходе текущей военной операции в Газе.

На этих кадрах видно, как допрашиваемых подвешивают, в том числе вверх ногами, и избивают палками. По поведению "следователей" видно, что пытки – привычное для них занятие.

ЦАХАЛ обнаружил тысячи часов таких видеозаписей, говорится в публикации.

Daily Mail пишет, что это кадры записей камер видеонаблюдения, которые были установлены в комнатах для допроса на территории военной базы ХАМАСа в районе Джабалии, на севере сектора Газы.

Высокопоставленный источник в ЦАХАЛе сообщил The Mail on Sunday: "Армия обороны Израиля нашла эти кадры записей камер видеонаблюдения в марте. Потребовались месяцы, чтобы просмотреть их все".