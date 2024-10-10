СМИ: В Иране командующего силами "Ксир" подозревают в шпионаже в пользу Израиля

В четверг, 10 октября, два британских СМИ сообщили, что Эсмаил Каани, командующий подразделением "Кудс" иранского "Корпуса стражей исламской революции", задержан в Иране и допрошен по подозрению в шпионаже в пользу Израиля.

Издание Middle East Eye, финансируемое Катаром, написало, что Эсмаил Каани не погиб и не был ранен во время попытки ликвидации Хашема Сафи Ад-Дина в Бейруте, так как покинул место проведения совещания до авиаудара. В настоящий момент Каани находится в Иране и содержится под домашним арестом.

Издание отмечает, что Каани не появлялся на людях после того, как 27 сентября Израилем был ликвидирован лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла. С того дня КСИР ведет расследование, пытаясь понять, как Израилю удалось проникнуть в руководство ливанской террористической группировки и получить данные о передвижениях Насраллы.

Middle East Eye пишет, что десять источников в Тегеране, Бейруте и Багдаде, среди которых шиитские лидеры, а также лица, близкие к "Хизбалле" и КСИР, подтвердили, что до окончания расследования даже Каани, один из высокопоставленных иранских генералов, находится под подозрением.

Арабская служба новостей телеканала Sky News передала, что во время допроса у Каани случился сердечный приступ, и он был доставлен в больницу.