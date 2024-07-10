WSJ: Белый дом разблокировал поставку Израилю 200-килограммовых бомб
время публикации: 10 июля 2024 г., 23:19 | последнее обновление: 11 июля 2024 г., 00:08
В среду, 10 июля, издание Wall Street Journal со ссылкой на источник в Белом доме написало, что США в ближайшее время отправят в Израиль 200-килограммовые бомбы, поставках которых была ранее приостановлена администрацией Байдена.
Источник сообщил, что груз находится "в процессе отправки", и, как ожидается, будет получен Израилем в ближайшие недели. Бомбы весом в 900 кг в эту партию не войдут.
Издание пишет, что в мае, на фоне разногласий между Джо Байденом и Биньямином Нетаниягу по поводу операции в Рафиахе США приостановили отправку вооружений, включавших 200-килограммовые и 900-килограммовые бомбы. Решение было принято в Белом доме после того, как Израиль отправил за партией боеприпасов корабль в Чарлстон (Южная Калифорния).
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