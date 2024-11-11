"Аль-Ахбар": ЦАХАЛ сократил активность на юге Ливана, Нетаниягу ждет прихода Трампа

Ливанская газета "Аль-Ахбар", аффилированная с "Хизбаллой", сообщает, что Ливану пока не был представлен проект соглашения о прекращении огня с Израилем. В то же время отмечается, что ЦАХАЛ заметно сократил наземную операцию на юге Ливана.

По оценке "Аль-Ахбар", в последние дни ЦАХАЛ вывел большую часть своих сил с территории южного Ливана на север Израиля. В то же время упоминается информация о том, что начальник генштаба ЦАХАЛа Герци А-Леви в конце прошлой недели одобрил оперативные планы, предполагающие расширение наземной операции на юге Ливана.

В публикации цитируются слова израильского журналиста Амита Сегаля о "возможности заключения соглашения с Ливаном в течение двух недель".

Издание не исключает, что власти Израиля готовы сократить военную активность в Ливане в последние недели каденции президента США Джо Байдена, ожидая большей поддержки со стороны новой администрации Дональда Трампа.