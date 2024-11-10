"Кан-11": начальник Генштаба одобрил расширение наземной операции в Ливане

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герци А-Леви в конце прошлой недели одобрил оперативные планы, предполагающие расширение наземной операции на юге Ливана. Об этом сообщил телеканал "Кан-11".

По данным телеканала, ожидается, что операция будет расширена на новые районы, и в ней будут принимать участие как срочники, так и резервисты. Источники в силах безопасности заявляют, что это позволит ЦАХАЛу закрепить свой успех и взять под контроль дополнительные районы, в которых находилась "Хизбалла".

Отметим, что на прошлой неделе телеканал "Кан-11" передавал, что ЦАХАЛ и службы безопасности готовились в начале ноября объявить о прекращении наземной операции в Ливане в связи с достижением всех целей, поставленных перед армией и политическим руководством.