x
10 ноября 2024
|
последняя новость: 21:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 ноября 2024
|
10 ноября 2024
|
последняя новость: 21:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Кан-11": начальник Генштаба одобрил расширение наземной операции в Ливане

время публикации: 10 ноября 2024 г., 21:14 | последнее обновление: 10 ноября 2024 г., 21:19
"Кан-11": начальник Генштаба одобрил расширение наземной операции в Ливане
Пресс-служба ЦАХАЛа

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герци А-Леви в конце прошлой недели одобрил оперативные планы, предполагающие расширение наземной операции на юге Ливана. Об этом сообщил телеканал "Кан-11".

По данным телеканала, ожидается, что операция будет расширена на новые районы, и в ней будут принимать участие как срочники, так и резервисты. Источники в силах безопасности заявляют, что это позволит ЦАХАЛу закрепить свой успех и взять под контроль дополнительные районы, в которых находилась "Хизбалла".

Отметим, что на прошлой неделе телеканал "Кан-11" передавал, что ЦАХАЛ и службы безопасности готовились в начале ноября объявить о прекращении наземной операции в Ливане в связи с достижением всех целей, поставленных перед армией и политическим руководством.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 ноября 2024

401-й день войны: ЦАХАЛ действует в Ливане и Газе, удар по цели в Сирии. Хронология
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 ноября 2024

На юге Ливана уничтожен подземный комплекс "Хизбаллы", начинавшийся под кладбищем
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 ноября 2024

"Кан-11": ЦАХАЛ готовился объявить в начале недели об окончании операции в Ливане