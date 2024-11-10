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Пресса

"Галей ЦАХАЛ": специальный посланник Нетаниягу обсудил в России прекращение огня с "Хизбаллой"

время публикации: 10 ноября 2024 г., 15:23 | последнее обновление: 10 ноября 2024 г., 15:27
"Галей ЦАХАЛ": специальный посланник Нетаниягу обсудил в России прекращение огня с "Хизбаллой"
Noam Revkin Fenton/FLASH90

Министр по стратегическим вопросам Рон Дермер, доверенное лицо премьер-министра Биньямина Нетаниягу, несколько дней назад побывал в России, чтобы содействовать прекращению огня на северной границе Израиля.

Как сообщает радиостанция "Галей ЦАХАЛ", Дермер, соавтор американо-израильского чернового варианта соглашения между Израилем и "Хизбаллой", встречался с высокопоставленными представителями российских властей.

В материале утверждается, что проект договора закрепляет важную роль России в стабилизации Ливана, обеспечении условий прекращения огня и в предотвращении восстановления "Хизбаллой" военного потенциала.

"Галей ЦАХАЛ" напоминает, что российское вторжение в Украину повлекло за собой ухудшение израильско-российских отношений, последним высокопоставленным представителем еврейского государства, официально побывавшим в России, был премьер-министр Нафтали Беннет, пытавшийся взять на себя посредническую миссию.

В Израиле опасаются, что в случае затягивания войны она может стать предметом рассмотрения Совета безопасности ООН.

Пресса
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