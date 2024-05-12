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Washington Post: США предлагали Израилю разведданные и поставки, чтобы остановить операцию в Рафиахе

время публикации: 12 мая 2024 г., 07:28 | последнее обновление: 12 мая 2024 г., 07:31
Washington Post: США предлагали Израилю разведданные и поставки, чтобы остановить операцию в Рафиахе
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Издание Washington Post пишет, что руководство США предлагало Израилю "ценную помощь", включающую "чувствительные разведывательные данные, которые помогут ЦАХАЛу определить местонахождение лидеров ХАМАСа", а также найти и уничтожить нераскрытые туннели террористов, в обмен на "сдержанность" в Рафиахе (Рафахе).

Ясмин Абуталеб пишет в Washington Post, что Израилю со стороны американцев также была предложена помощь в строительстве палаточных городков и создании системы снабжения жителей Газы продовольствием, водой и медикаментами, чтобы "палестинцы имели достойное место для жизни", если их эвакуируют из Рафиха.

В публикации сказано, что данное предложение звучало в ходе недавних переговоров в Иерусалиме. Согласно источникам WP, представители США предлагали такого рода помощь в обмен на сдержанность ЦАХАЛа в течение нескольких недель.

Представители администрации США, в том числе эксперты Агентства США по международному развитию, убеждали израильтян, что потребуется несколько месяцев, чтобы безопасно переселить сотни тысяч палестинцев, которые сейчас живут в ветхих и антисанитарных условиях в Рафиахе. Однако израильские официальные лица не согласны с этой оценкой, отмечается в публикации.

Израильские лидеры заявляют, что ЦАХАЛ должен "завершить работу по ликвидации ХАМАСа". Но разрушение обширной сети туннелей в Рафиахе, где находятся многие лидеры и боевики ХАМАСа, поставит под угрозу жизни десятков тысяч палестинских мирных жителей, пишет WP.

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