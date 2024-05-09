Хагари об угрозе Байдена ограничить помощь Израилю: "У нас есть все необходимое для миссии в Рафиахе"

На брифинге пресс-секретарю ЦАХАЛа контр-адмиралу Даниэлю Хагари был задан вопрос о том, сможет ли ЦАХАЛ выполнять поставленные перед ним задачи в свете угрозы президента США Джо Байдена ограничить военную помощь Израилю в случае масштабной операции в Рафиахе.

Хагари ответил: "У ЦАХАЛа имеются боеприпасы для выполнения поставленных перед ним задач. У нас есть все необходимое для выполнения миссии в Рафиахе".

Официальный представитель ЦАХАЛа подчеркнул, что самое главное – это военное сотрудничество с Соединенными Штатами, которые имеют общие интересы с Израилем. "США помогают нам с начала войны, начальник Генштаба каждый день беседует с командующим CENTCOM", – сказал Хагари.

Он также подчеркнул, что все проблемы обычно решаются не публично, а за закрытыми дверьми.