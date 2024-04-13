The Telegraph: США меняют расстановку сил в регионе из-за угрозы нападения Ирана на Израиль

США размещают дополнительные силы вблизи Израиля, чтобы защитить его от атаки Ирана, которая может быть осуществлена уже в эти выходные, сообщает The Telegraph.

Официальные лица в США заявили, что они "изменили расстановку сил" в регионе из-за угроз со стороны Тегерана нанести удар по израильской территории в ответ на удар по иранскому консульству в Дамаске.

В пятницу сообщалось, что Пентагон ожидает нападения в ближайшие 48 часов, что впервые повысило вероятность прямого конфликта между Ираном и Израилем.

Президент Джо Байден в пятницу же предупредил Тегеран, что ему не следует атаковать Израиль. На вопрос журналистов, что он хочет сказать Ирану, Байден ответил кратко: "Не надо".

"Мы привержены защите Израиля. Мы поддержим Израиль. Мы поможем защитить Израиль, Иран же ничего не добьется", – сказал он.

Как уже сообщалось, авианосец "Dwight D Eisenhower" прошел на север через Красное море, приближаясь к Израилю, по сообщениям СМИ, Вашингтон планирует разместить судно недалеко от израильского побережья.