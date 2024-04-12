WSJ: Иран может нанести удар по Израилю в течение ближайших 24-48 часов
время публикации: 12 апреля 2024 г., 04:14 | последнее обновление: 12 апреля 2024 г., 05:22
Иран может нанести удар по Израилю в течение ближайших 24-48 часов – в ответ на недавний удар ВВС ЦАХАЛа по зданию иранского "консульства" в Дамаске, в результате которого были убиты высокопоставленные офицеры КСИР, пишет Wall Street Journal со ссылкой на информированный источник.
В публикации сказано: Израиль готовится к прямой атаке с севера или юга со стороны Ирана. При этом отмечается, что окончательное решение Тегеран еще не принял, хотя планы атаки обсуждаются.
В той же статье сказано: доклады разведки США свидетельствуют о планируемом ударе со стороны Ирана в течение нескольких дней, "возможно, по израильской территории".
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