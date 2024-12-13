Axios: Нетаниягу сообщил Салливану о готовности заключить соглашение по Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу 12 декабря сообщил советнику президента США по нацбезопасности Джейку Салливану о готовности заключить соглашение по условиям освобождения заложников и прекращения огня в Газе, пишет в Axios Барак Равид.

"Премьер-министр дал мне понять, что он готов заключить сделку", – заявил Салливан в ходе пресс-конференции, добавив, что рассчитывает на сделку между Израилем и ХАМАСом в этом месяце.

Высокопоставленный израильский чиновник заявил Axios, что в ходе переговоров главы израильской разведки "Мосада" Давида Барнеа в Дохе был достигнут прогресс.

Две недели назад Израиль передал ХАМАСу обновленное предложение о сделке по освобождению некоторых из оставшихся 100 заложников, удерживаемых террористами, и началу прекращения огня в Газе. Катарские и египетские посредники пытаются преодолеть разногласия между сторонами. Турция также участвует в переговорах.

12 декабря в Иерусалиме состоялась встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу с советником по национальной безопасности США Джеком Салливаном. Беседа проходила как с глазу на глаз, так и в расширенном формате – с присутствием министра обороны, министра иностранных дел, глав силовых структур Израиля. Обсуждалась возможная сделка с ХАМАСом, в рамках которой могут быть освобождены некоторые заложники, удерживаемые более 14 месяцев террористами в Газе.

11 декабря представители террористической организации ХАМАС сообщили посредникам по переговорам, что согласны на то, чтобы силы ЦАХАЛа временно оставались в Газе после прекращения боевых действий. Кроме того, ХАМАС передал список заложников, в котором есть и граждане США, которых террористы готовы освободить в соответствии с соглашением о прекращении огня. Издание The Wall Street Journal (автор Саммер Саид) писало: эти уступки со стороны ХАМАСа вселяют надежду на соглашение, которое позволило бы освободить некоторых заложников в течение ближайших нескольких дней.