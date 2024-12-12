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Израиль

"Кан-11": ЦАХАЛ готовится к удару по ядерным объектам Ирана. Нетаниягу обратился к иранцам

Иран
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 12 декабря 2024 г., 20:43 | последнее обновление: 12 декабря 2024 г., 21:15
"Кан-11": ЦАХАЛ готовится к удару по ядерным объектам Ирана. Нетаниягу обратился к гражданам Ирана
Yonatan Sindel/Flash90

Телеканал "Кан-11" в вечернем выпуске новостей сообщил, что ЦАХАЛ продолжает готовиться к удару по ядерным объектам Ирана, Иерусалим пытается заручиться поддержкой США.

В сюжете, подготовленном Кармелой Менаше и Итаем Блюменталем, цитируется источник в системе безопасности Израиля, который говорит, что в Сирии уничтожены 85% систем ПВО, что делает более безопасным пролет самолетов ЦАХАЛа в Иран.

Вечером 12 декабря глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу обратился к гражданам Ирана: "Ваши тираны потратили миллиарды шекелей на поддержку ХАМАСа в Газе. Сегодня от ХАМАСа остались руины. Ваши тираны потратили более 20 миллиардов долларов на поддержку "Хизбаллы" в Ливане. В считанные недели большая часть командиров "Хизбаллы", а также ее ракет и тысячи ее боевиков превратились в пепел. Деньги, которые ваши тираны украли у вас, буквально сгорели", – говорит Нетаниягу в видео, опубликованном в его официальном X-блоге и других социальных сетях.

Нетаниягу говорит, что "тираны Ирана" стремятся к "установлению фундаментальной тирании по всему Ближнему Востоку и всему миру".

"Единственное, чего хочет Израиль – это защитить нашу страну. Но когда мы это делаем, мы защищаем цивилизацию от варварства", – сказал Нетаниягу, и добавил: "Я хочу прояснить: Израиль хочет мира. Я не сомневаюсь, что вы, граждане Ирана, это знаете. Я знаю, что вы так же, как мы, хотите мира с нами. Однако вы находитесь под контролем режима, который держит вас в страхе".

"Знаете, чего на самом деле боится иранский режим? Он боится вас – иранского народа. И однажды, я знаю, однажды это изменится. Однажды Иран станет свободным", – пообещал израильский премьер.

Израиль
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