Axios: США не будут атаковать Иран, но "почти наверняка" помогут Израилю в обороне
время публикации: 13 июня 2025 г., 04:34 | последнее обновление: 13 июня 2025 г., 04:34
Издание Axios пишет: "Администрация Трампа сообщила израильскому правительству, что США напрямую не будут участвовать в каком бы то ни было ударе по ядерным объектам в Иране".
"США, как и в предыдущие разы, почти наверняка согласятся помочь Израилю защититься от ответных ударов Ирана", – отмечает Axios.
Непонятно, готовы ли США помогать Израилю с разведданными по Ирану или же в вопросах военной логистики, например, с дозаправкой боевых самолетов.
Ссылки по теме