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Axios: США не будут атаковать Иран, но "почти наверняка" помогут Израилю в обороне

США
Иран
Израиль
время публикации: 13 июня 2025 г., 04:34 | последнее обновление: 13 июня 2025 г., 04:34
Axios: США не будут атаковать Иран, но "почти наверняка" помогут Израилю в обороне
REUTERS/Nathan Howard

Издание Axios пишет: "Администрация Трампа сообщила израильскому правительству, что США напрямую не будут участвовать в каком бы то ни было ударе по ядерным объектам в Иране".

"США, как и в предыдущие разы, почти наверняка согласятся помочь Израилю защититься от ответных ударов Ирана", – отмечает Axios.

Непонятно, готовы ли США помогать Израилю с разведданными по Ирану или же в вопросах военной логистики, ‌например, с дозаправкой боевых самолетов.

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