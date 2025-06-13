Axios: США не будут атаковать Иран, но "почти наверняка" помогут Израилю в обороне

Издание Axios пишет: "Администрация Трампа сообщила израильскому правительству, что США напрямую не будут участвовать в каком бы то ни было ударе по ядерным объектам в Иране".

"США, как и в предыдущие разы, почти наверняка согласятся помочь Израилю защититься от ответных ударов Ирана", – отмечает Axios.

Непонятно, готовы ли США помогать Израилю с разведданными по Ирану или же в вопросах военной логистики, ‌например, с дозаправкой боевых самолетов.