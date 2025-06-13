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Равид: "Мосад" в Иране провел ряд тайных операций

Иран
"Мосад"
время публикации: 13 июня 2025 г., 05:26 | последнее обновление: 13 июня 2025 г., 05:29
Равид: "Мосад" в Иране провел ряд тайных операций
Соцсети

Израильский и американский журналист Барак Равид, работающий в Axios, пишет на своей странице в соцсети X: "Высокопоставленный израильский чиновник сообщил, что наряду с масштабными авиаударами израильских ВВС, "Мосад" провел ряд тайных диверсионных операций в глубине Ирана. Целью этих операций было нанесение ущерба стратегическим ракетным объектам Ирана и его возможностям ПВО".

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