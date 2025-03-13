New York Times: США переключились на Москву, переговоры Израиля и ХАМАСа "зависли"

Непрямые переговоры Израиля и ХАМАСа о продлении режима прекращения огня в секторе Газы оказались 13 марта в подвешенном состоянии, поскольку администрация Трампа переключила свое внимание на переговоры с российскими официальными лицами в Москве по поводу войны в Украине, пишет Аарон Боксерман в газете The New York Times.

Стив Виткофф, спецпредставитель президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке, покинул Доху и спешно вылетел в Москву для переговоров с представителями президента РФ Владимира Путина.

Последний раунд непрямых переговоров между Израилем и ХАМАСом в столице Катара на этой неделе был малорезультативным, пишет New York Times со ссылкой на израильского чиновника, информированного о ходе этих переговоров. Судя по данной публикации, переговоры "зависли". Обе стороны ждут новых шагов и заявлений со стороны администрации Трампа.